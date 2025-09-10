Алперен Шенгюн став автором трипл-даблу в боротьбі за путівку до півфіналу.

Збірна Туреччини стала переможцем зустрічі з командою Польщі (91:77) у чвертьфіналі баскетбольного чемпіонату Європи-2025.

Туреччина з трипл-даблом Шенгюна та Польща визначили першого півфіналіста Євробаскета-2025

Героєм поєдинку став турецький центровий Алперен Шенгюн, який оформив трипл-дабл – 19 очок, 12 підбирань, 10 передач. Він став наймолодшим баскетболістом в історії Євробаскетів, якому вдалося оформити трипл-дабл.

Загалом Шенгюн став лише шостим гравцем в історії турніру з таким результатом. Раніше подібного досягли Стоян Вранковіч (1993), Тоні Кукоч (1995), Андрій Рареш Мандаке (2017), Матеуш Понітка (2022) та Лука Дончіч (2025).

До слова, на Євробаскеті-2025 уперше в історії оформлено два трипл-дабла в рамках одного турніру. Раніше словенський розігруючий Лука Дончіч у матчі проти Бельгії (86:69) у групі набрав 26 очок, зробив 10 підбирань і 11 результативних передач.

