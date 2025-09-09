Віталій Сачко провів зустріч першого раунду турніру у польському Щецині. Результат та звіт – у цій новині "Футбол 24+".

АТР Челленджер, Щецин (Польща), ґрунт, 1/16 фіналу

Ян Хойнскі (Польща, АТР № 218) – Віталій Сачко (Україна, АТР № 224) – 5:7, 6:4, 3:6

Перша ракетка України Віталій Сачко здолав поляка Яна Хойнскі за 2 години 27 хвилин та несподівано вийшов у другий раунд Челленджера у польському Щецині.

Українець за матч 11 разів подав навиліт, реалізував п’ять брейк-поінтів з 17-ти та один раз помилився при подачі. Польський тенісист за зустріч зробив сім ейсів, чотири брейки та припустився двох подвійних помилок.

Наступник суперником Сачка стане або португалець Т’яго Перейра (АТР № 285), або Ендрю Полсон (АТР № 595) з Чехії.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що Сачко не потрапив до складу збірної України на матч Кубка Девіса з командою Домініканської Республіки у Другій Світовій групі.

