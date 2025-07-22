Лідер українського скелетону порівняв Вірастюка з Валуєвим після його пояснень щодо скандального закону 12414
Владислав Гераскевич відреагував на коментар Василя Вірастюка.
Гераскевич прокоментував думку народного депутата України, почесного президента Федерації стронгмену України Вірастюка щодо голосування за позбавлення НАБУ та САП незалежності, що прописано у законі 12414, який 22 липня прийнятий Верховною Радою.
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Владислав Гераскевич залишив допис у сторіз Instagram, опублікувавши скриншот коментаря Василя Вірастюка.
"Валуєв-вайб від Вірастюка", – написав Гераскевич.
Як відомо, за законопроєкт 12414 проголосували 263 народні депутати.
Колишній російський боксер Микола Валуєв є чинним депутатом Державної думи Російської Федерації та палким прихильником путінського режиму.
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