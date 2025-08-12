"Я знав, що (під час змагань на чемпіонаті України) воно боліти так сильно, як на тренуваннях, не буде. Тут рух набагато швидший, тому спина не встигає схопити.

Кохан здобув медаль на змаганнях в Будапешті

Коли я метнув за 80 метрів, то підійшов до тренера, він сказав, щоб я завершував. Але я сказав, що почуваю себе добре і можу ще пометати. Відпрацьовували технічні моменти. Дві спроби за 80 м, з тим, як я тренувався, то це хороші метри для мене.

Якщо чесно, то ми з тренером домовились, що я буду метати на техніку. Дві спроби в технічному плані не вийшли, він сказав мені агресивніше бігти. Я агресивніше пробіг і метнув за 80 м. Тому з технікою загалом впорався.

Будемо готуватись на чемпіонат світу в Токіо. Всі старти пропускаю, зараз Діамантову лігу пропускаю в Польщі", – цитує Фельфнера Суспільне Спорт.

Нагадаємо, Артур тричі поспіль чемпіонати України та змагався на Діамантовій лізі.