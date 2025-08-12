Лідер України з метання списа розповів, чому пропускає змагання
Український чемпіон з метання списа Артур Фельфнер поділився проблемами зі здоров'ям.
"Я знав, що (під час змагань на чемпіонаті України) воно боліти так сильно, як на тренуваннях, не буде. Тут рух набагато швидший, тому спина не встигає схопити.
Коли я метнув за 80 метрів, то підійшов до тренера, він сказав, щоб я завершував. Але я сказав, що почуваю себе добре і можу ще пометати. Відпрацьовували технічні моменти. Дві спроби за 80 м, з тим, як я тренувався, то це хороші метри для мене.
Якщо чесно, то ми з тренером домовились, що я буду метати на техніку. Дві спроби в технічному плані не вийшли, він сказав мені агресивніше бігти. Я агресивніше пробіг і метнув за 80 м. Тому з технікою загалом впорався.
Будемо готуватись на чемпіонат світу в Токіо. Всі старти пропускаю, зараз Діамантову лігу пропускаю в Польщі", – цитує Фельфнера Суспільне Спорт.
Нагадаємо, Артур тричі поспіль чемпіонати України та змагався на Діамантовій лізі.