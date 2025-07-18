Діагональний збірної України Василь Тупчій за підсумками поєдинку з італійською командою потрапив до трійки найрезультативніших гравців разом з догравальником Дмитром Янчуком та діагональним Тимофієм Полуяном. Він приніс команді 16 очок. Україна, нагадаємо, програвала чинним чемпіонам світу 0:2, але перевела гру на тай-брейк, де поступилася 10:15.

Збірна України відіграла 0:2 проти чемпіонів світу, але все ж прикро поступилася у волейбольній Лізі націй

"0:2 програвали – змогли зібратися, витягнули дві партії. П'яту партію, на жаль, програли, але це лотерея: декілька помилок і все, важко наздогнати та виграти. Але є одне очко, тим паче зараз таблиця щільна, і тому кожне очко на вагу золота. Хоч так. Головне, що без травм, бо чим далі – тим важче йде, мікротравми накопичуються.

Антирекордні 16 очок Італії у третьому сеті? Завдяки подачам та блокам змогли цього досягти. Гарно подавали та гарно блокували, тому так і вийшло. У перших двох партіях в них добре летіла подача: до середини сету ми йшли однаково, але далі вони гарно виконували подачу і пішли у відрив. У третій-четвертій партіях уже ми пішли у відрив", – цитує Тупчія Суспільне Спорт.

У п’ятницю, 18 липня, збірна України проведе поєдинок проти команди Сербії, початок – о 17:30 за київським часом.

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