ATP 1000, Цинциннаті (США), хард, 1/8 фіналу

Яннік Сіннер (Італія, АТР № 1) – Фелікс Оже-Альяссім (Канада, АТР № 28) – 6:0, 6:2

Перша ракетка України у парному розряді перемогла росіянку і пробилася у півфінал тисячника в Цинциннаті

Італієць Сіннер впевнено підтвердив свій клас у протистоянні з канадцем Оже-Альяссімом та здобув легку перемогу за 75 хвилин ігрового часу.

Сіннер за 27 хвилин взяв перший сет, не віддавши супернику жодного гейму. Втім, на початку другої партії Оже-Альяссім зробив брейк та забрав свою подачу — 2:0. Втім, таким ривком канадець змусив Янніка додати – згодом рахунок став рівним 2:2, після чого італієць забрав ще чотири гейми та виграв зустріч.

Яннік Сіннер, перегравши Оже-Альяссіма, виграв 25-й поспіль матч на харді. Він став п’ятим тенісистом у XXI столітті, якому вдалося подібне. Раінше у цьому столітті серії з 25 та більше перемог поспіль на хардових кортах мали Роджер Федерер (56), Новак Джокович (35), Енді Маррей (28), Рафаель Надаль (26).

У чвертьфіналі Цинциннаті на Сіннера чекає француз Теренс Атман, який виграв в 1/8 фіналу у данця Хольгера Руне – 6:2, 6:3.

