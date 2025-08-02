34-річний норвезький гросмейстер у фіналі змагань здобув впевнену перемогу над суперником з Франції Алірезу Фірузджу з команди Falcons.

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Карлсен переграв Фірузджу у двох сетах, які складалися з двох партій – 3:1 та 3:1.

Перемогою норвежець приніс своїй команді Team Liquid зі США 250 000 доларів призових та 1000 командних балів у рейтинг.

Нагадаємо, Магнус Карлсен є 16-м чемпіоном світу з класичних шахів (2013-2023). Він є також п'ятиразовим чемпіоном світу зі швидких шахів та восьмиразовим чемпіоном світу з бліцу. Починаючи з 1 липня 2011 року, Карлсен беззмінно посідає перше місце у рейтингу ФІДЕ.

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