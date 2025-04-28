Лейкерс поступився Міннесоті в четвертому матчі плей-офф НБА (113:116), а команда Олексія Леня грала однією п'ятіркою гравців усю другу половину, повідомляє SportsCenter.

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Так, Лука Дончіч, Леброн Джеймс, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз без замін провели на майданчику третю та четверту чверть. Такого не траплялось в іграх плей-офф з сезону 1997/98.

Варто додати, що через це постраждав і українець Олексій Лень, який взагалі не виходив на майданчик у цій грі. Наразі рахунок у серії 3:1 на користь Міннесоти, тож ще одна поразка Лейкерс означатиме виліт команди Леброна вже в 1/8 фіналу.

The Lakers used the same five players for the ENTIRE second half vs. Minnesota.



They are the first team to use the same five for an entire half in a playoff game since 1997-98 pic.twitter.com/eNbtp6MkQc — SportsCenter (@SportsCenter) April 28, 2025

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