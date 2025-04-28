Лейкерс повторили досягнення, яке трималось майже 30 років – від цього постраждав українець
Головний тренер Лос-Анджелес Лейкерс Джей Джей Редік своїм рішенням у матчі проти Міннесоти повторив досягнення, яке трималось з сезону 1997/98.
Лейкерс поступився Міннесоті в четвертому матчі плей-офф НБА (113:116), а команда Олексія Леня грала однією п'ятіркою гравців усю другу половину, повідомляє SportsCenter.
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Так, Лука Дончіч, Леброн Джеймс, Руї Хачімура, Доріан Фінні-Сміт та Остін Рівз без замін провели на майданчику третю та четверту чверть. Такого не траплялось в іграх плей-офф з сезону 1997/98.
Варто додати, що через це постраждав і українець Олексій Лень, який взагалі не виходив на майданчик у цій грі. Наразі рахунок у серії 3:1 на користь Міннесоти, тож ще одна поразка Лейкерс означатиме виліт команди Леброна вже в 1/8 фіналу.
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