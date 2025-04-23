Плей-офф НБА 2024/25

Індіана – Мілвокі – 123:115 (40:30, 28:30, 31:27, 24:28)

Індіана веде в серії 2:0

Оклахома-Сіті – Мемфіс 118:99 (32:17, 38:35, 20:27, 28:20)

Оклахома-Сіті веде в серії 2:0

Лейкерс – Міннесота 94:85 (34:15, 24:28, 23:22, 13:20)

Нічия 1:1 в серії

Мілвокі поки ніяк не може знайти рецепт боротьби поти Індіани. Черговий потужний матч видав Янніс Адетокумбо (34 очки, 18 підбирань та 7 передач), але цього замало. Натомість повернення Деміана Лілларда після хвороби вийшло "сіреньким" (14 пунктів, всього 2 з 8 точних триочкових). Індіана витягнула максимум з двох домашніх матчів та має гандикап перед переїздом серії у Вісконсин.

Леброн назвав свій головний "наркотик" у 40 років: "Хвилює лише це"

Оклахома не відчуває спротиву Мемфіса. Звичайно, це не +51 з першої зустрічі, але однаково дуже впевнено. Тандер поки навіть не потрібні максимальні оберти Шея Гілджиса-Александера. Головний претендент на MVP сезону обмежився 27 очками, 8 підбираннями та 5 передачами. У серії безапеляційні 2:0, і Мемфісу знадобиться міні-диво в рідних стінах.

Лейкерс не допустили домашніх 0:2 проти Міннесоти. Каліфорнійці вже після першої чверті були попереду +19 і втримали половину цього запасу до фінальної сирени. Луці Дончічу забракло всього однієї передачі до трипл-дабла (31+12+9). Леброн Джеймс якісно підтримав словенця (21+11+7). Українець Олексій Лень всю гру просидів у запасі "озерних".