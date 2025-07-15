Юлія Левченко та Катерина Табашник виступили на змаганнях бронзового рівня Континентального туру.

15 липня відбувся черговий етап Континентального туру в італійській Брешії. В змаганнях взяли участь дві українки – Юлія Левченко та Катерина Табашник.

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За підсумки змагань Левченко здобула друге місце у стрибках у висоту. Вона впевнено взяла п'ять планок поспіль: 1.80 м, 1;84 м, 1.88 м, 1.91 м та 1.94 м. Потім Юлії підкорився результат в 1.97 м – поступилась вона лише австралійці Елеанор Паттерсон.

А ось Катерина Табашник, на жаль, першою вибула зі змагань, не зумівши дістатися до подіуму.

Для Юлії Левченко це вже друге поспіль срібло на етапах Континентального туру.

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