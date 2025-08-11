Юлія Левченко посіла перше місце серед дев’яти спортсменок, які вийшли у сектор для стрибків у висоту.

Чемпіонат України з легкої атлетики, стрибки у висоту, жінки

1. Юлія Левченко (Київ) – 1,95 м

2. Катерина Табашник (Харківська обл.) – 1,87 м

3. Юлія Чумаченко (Донецька обл.) – 1,83 м

Юлія Левченко змінила статус двократної чемпіонки України на титул триразової переможниці. Вона здобула чергову перемогу у боротьбі з бронзовою призеркою чемпіонату Європи в приміщенні 2023 року Катериною Табашник та переможницею Універсіади 2019 року Юлією Чумаченко. А ось олімпійська чемпіонка та чинна рекордсменка світу Ярослава Магучіх національний старт пропустила.

Золото на завершальному етапі змагань розіграли Левченко та Табашник. Юлія підкорила висоту 1,90 метри, а Катерина планку з трьох спроб не подолала.

Вже у ранзі чемпіонки Левченко продовжила виступи на висоті 1,95 метра та змогла подолати її з третьої спроби. Після цього вона підняла планку на 2,00 метри, але не використала жодну з трьох спроб.

