Юлія Левченко посідає шосту позицію у загальному рейтингу за два етапи до завершення.

Українська стрибунка у висоту Юлія Левченко зберігає шанси на потрапляння у топ-6 підсумкового реєстру.

Українська стрибунка у висоту Левченко вперше за два роки здобула міжнародну перемогу

Левченко виступала на чотирьох з п'яти етапів Діамантової ліги-2025. На сьогодні Юлія має у своєму активі 15 залікових балів. У китайських Сямені та Шанхаї, а також Стокгольмі вона зупинилася за крок до подіуму, посівши четверте місце. Натомість у Парижі Левченко показала найгірший результат за рік, посівши 11-ту сходинку. Українка за два етапи до кінця змагань має перевагу у п’ять очок над Вашті Каннінгем, яка йде сьомою.

Українка Ярослава Магучіх, Елеанор Паттерсон та Нікола Оліслагерс з Австралії, а також британка Морган Лейк, яка виграла останній етап в Лондоні, вже забезпечили собі місця у топ-6 рейтингу. Саме шістка найкращих вийде у фінал Діамантової ліги, що відбудеться 27-28 серпня у Цюриху.

До завершення основної частини Діамантової ліги у жіночих стрибках у висоту залишилося два етапи: у Сілезії (Польща) 16 серпня, а також у Лозанні (Швейцарія) – 20 серпня.

Якщо Юлія Левченко, збереже місце у топ-6, то вшосте в кар'єрі вийде у фінал Діамантової ліги. У активі українки три срібла змагань – у 2017, 2018 та 2019 роках.

Поточний рейтинг Діамантової ліги-2025 в стрибках у висоту серед жінок

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