Українська легкоатлетка Юлія Левченко 9 травня на комерційному турнірі What Gravity Challenge у Досі (Катар) підкорила планку на висоті 1,94. Організатори поставили її на підсумкову третю позицію. Переможницею, нагадаємо, стала Ярослава Магучіх із результатом 2,02.

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Апріорі стати третьою мала білоруска Марія Жодзік, яка виступає за Польщу. Вона взяла висоту 1,96, але організатори через помилку її результат анулювали та виставили їй DNF. Пізніше Жодзік повернули в протокол. Вона потрапила до призерів, а Левченко оргкомітет пересунув на четверте місце.

Юлія Левченко в Досі встановила найкращий особистий результат у сезоні. Востаннє вона так високо стрибала в липні 2023 року – 1,95 м.

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