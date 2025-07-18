Віктор Леоненко вважає, що підсумок поєдинку між українцем та британцем може бути будь-яким.

Колишній футболіст Динамо та збірної України заявив, що буде вболівати за чинного об’єднаного чемпіона світу у надважкому дивізіоні Олександра Усика.

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"Я буду вболівати за Усика, а переможе сильніший. У надважкому дивізіоні може статися все, що завгодно, і впасти може кожен. Згадайте, як Маккол, на якого ніхто не ставив, відправив у нокаут Льюїса у другому раунді", – цитує Леоненка BLIK.ua.

Також Леоненко дозволив собі критику на адресу окремих представників сучасного надважкого дивізіону.

"Ви бачили, який вигляд має Ф’юрі? Величезний і товстий. Все! А ще й розповідають, що це він схуднув. Нічого спортивного у нього нема. Джошуа – навпаки, накачаний, весь у м’язах, але боксувати не вміє. Тому я не здивуюсь, якщо Володя Кличко в ринг повернеться. З таким рівнем опозиції шанси в нього будуть. Зараз вони є у кожного, тим паче це надважкий дивізіон", – додав Леоненко.

Реванш Усик – Дюбуа відбудеться у суботу, 19 липня, у Лондоні на Вемблі. Українець у першому бою у серпні 2023 року переміг технічним нокаутом у дев’ятому раунді.

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