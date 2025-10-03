Леннокс Льюїс впевнений, що Олександр Усик має піти на пенсію, бо для цього є сильні підстави.

Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс, колишній абсолютний чемпіон світу в надважкому дивізіоні, впевнений, що чинний абсолют хевівейта Олександр Усик має покинути ринг на вершині своєї кар'єри.

"Тільки самому боксеру вирішувати, коли йти на пенсію. Він має відчути цей стимул, який підштовхує його піти на пенсію. Він може навчити багатьох молодих боксерів різним речам: відданості справі, наполегливій роботі, жертовності, адже він сам через це пройшов. Я б порадив Усику піти на пенсію, коли йому буде зручно, але на вершині, як це зробив я.

Думаю, він домігся великих успіхів, адже він зробив те саме, що й Евандер Холіфілд. Він побив усіх великих хлопців і всіх, хто був до нього. Тому, він виконав відмінну роботу", – цитує Льюїса Sky Sports.

Олександр Усик вдруге став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні, як і легендарний Мухаммед Алі, після перемоги у червні цього року над британцем Даніелем Дюбуа нокаутом у п’ятому раунді.

