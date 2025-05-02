"На мою думку Дюбуа готовий. Цей хлопець пройшов через великі випробування та стратив короля Ентоні Джошуа.

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Дюбуа має велику силу, до того ж він уже бився з Усиком і вклав його на канвас.

Було б чудово, якби Дюбуа переміг і я думаю він це зможе зробити. Це важке завдання, але йому під силу. Дюбуа – справжній чемпіон. Сподіваюсь у нього все вийде", – сказав Льюїс в ефірі YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.

Нагадаємо, у 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в 9 раунді. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі.

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