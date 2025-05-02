Леннокс Льюїс здивував прогнозом на матч-реванш Усик – Дюбуа: "Він стратив короля і зможе перемогти"
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс поділився думками щодо майбутнього реваншу між Олександром Усиком та Даніелем Дюбуа.
"На мою думку Дюбуа готовий. Цей хлопець пройшов через великі випробування та стратив короля Ентоні Джошуа.
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Дюбуа має велику силу, до того ж він уже бився з Усиком і вклав його на канвас.
Було б чудово, якби Дюбуа переміг і я думаю він це зможе зробити. Це важке завдання, але йому під силу. Дюбуа – справжній чемпіон. Сподіваюсь у нього все вийде", – сказав Льюїс в ефірі YouTube-каналу Frank Warren's Queensberry Promotions.
Нагадаємо, у 2023 році Дюбуа програв нокаутом Усику в 9 раунді. Реванш між боксерами відбудеться 19 липня 2025 року в Лондоні на стадіоні Вемблі.
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