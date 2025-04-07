"Яке місце Усика в списку найвидатніших супертяжів сучасності? Я думаю, ми з ним перебуваємо в одній кімнаті.

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Олександр Усик та Леннокс Льюїс – два останні абсолютні чемпіони світу у суперважкій вазі", – цитує Льюїса SecondsOut Boxing News.

Нагадаємо, 38-річний Усик розпочав професіональну кар’єру у 2008 році. У 2012-му Усик на літніх Іграх в Лондоні став олімпійським чемпіоном. У 2013-му він провів свій перший бій на професійному рингу в першій важкій вазі, а вже у вересні 2015-го Усик посів першу сходинку рейтингу WBO серед боксерів першої важкої ваги. У 2018 році перейшов у найвищу вагову категорію.

У травні 2024 році Усик став абсолютним чемпіоном світу у суперважкій вазі після перемоги над Тайсоном Ф'юрі. А у грудні в матчі-реванші наш земляк вдруге здолав британця за одностайним рішенням суддів (на кону стояли лише три пояси чемпіона світу з чотирьох – від титулу IBF українець був змушений відмовитися раніше). Як наслідок, Олександр очолив рейтинг найкращих боксерів світу поза ваговими категоріями за версією журналу The Ring.

Льюїс – олімпійський чемпіон 1988 року в надважкій вазі (у складі збірної Канади). Колишній чемпіон світу у важкій ваговій категорії за версіями WBC, IBF та WBA. Свій останній бій він провів у 2003 році проти Віталія Кличка, здобувши перемогу технічним нокаутом через глибоке розсічення над оком Віталія. Британець обіцяв Кличкові матч-реванш, але так і не дотримав свого слова.

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