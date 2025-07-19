"Чи повинен Усик завершити кар'єру в разі перемоги над Дюбуа? Так. Йому більше нічого не потрібно доводити. Він міг би піти з гри ще до цього бою, і, знову боксуючи з Даніелем Дюбуа, він дуже ризикує. Але якщо він відчуває, що може пройти через це, ризик непоганий, бо титул, на який він може претендувати, є великим. Він може наполягати, але щоб боротися далі, потрібно мати план виходу (з кар'єри боксера – прим.).

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Коли працюєш, у тебе має бути план, як звільнитися. Якщо я пропрацюю сім років, я зможу звільнитися, а його план – це ще один бій. Усик точно в тій самій групі, що й Мухаммед Алі, я, всі великі бійці", – поділився Льюїс у коментарі ESPN.

Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє поясами WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.

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