Леннокс Льюїс озвучив рецепт перемоги Дюбуа над Усиком перед боєм: "Ось так все просто"
Легендарний британський боксер Леннокс Льюїс розповів, як Даніель Дюбуа може перемогти Олександра Усика у сьогоднішньому поєдинку.
"Усик чудовий боєць, який має дуже високий рівень IQ. Для того, щоб перемогти Олександра, Дюбуа потрібно розпочинати першим, а завершувати бій останнім. Требу бути господарем рингу.
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Треба тиснути на Усика джебами, притискаючи його до канатів. Після цього вже добивати – ось так все просто та зрозуміло. Я раніше називав Усика кроликом, бо він стрибає, але не можна дозволяти йому цього робити.
Йому потрібно тиснути ногами, підштовхувати його назад до канатів і переконатися, що він перший і останній у своїх комбінаціях", – поділився Льюїс у коментарі ESPN.
Нагадаємо, поєдинок Усик – Дюбуа відбудеться вже сьогодні, 19 липня на легендарному стадіоні Вемблі у Лондоні. Початок орієнтовно о 23:30 за київським часом. На кону стоятиме звання абсолютного чемпіона у надважкій вазі. Усик володіє пасками WBC, WBO, WBA та IBO проти одного IBF у Дюбуа.
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