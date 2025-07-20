"Я не бачу, щоб хтось у дивізіоні зараз переміг Усика. Я думаю, що наразі Джозеф Паркер має найкращі шанси. Я думаю, що вони його "заморожують". Паркеру потрібен наступний бій, тож виведіть його в ринг.

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Джозеф чекав свого шансу. Я не знаю, чому він його досі не отримав. Я думаю, що він має бути наступним суперником Усика", – наводить слова Льюїса GiveMeSport.

Нагадаємо, саме 33-річний Паркер є обов'язковим претендентом на пояс українця за лінією WBO. Усик після перемоги над Дюбуа згадував новозеландця у списку своїх можливих наступних суперників.

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