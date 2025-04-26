НБА. Плей-офф

Орландо Меджик – Бостон Селтікс – 95:93 (31:27, 18:32, 24:11, 22:23) (рахунок у серії – 1:2)

Мілуокі Бакс – Індіана Пейсерс – 117:101 (26:26, 21:31, 39:18, 31:26) (рахунок у серії – 1:2)

Міннесота Тімбервулвз – Лос-Анджелес Лейкерс – 116:104 (32:26, 22:32, 32:26, 30:20) (рахунок у серії – 2:1)

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Орландо вдома зумів перервати серію поразок з Бостоном, подарувавши надію вболівальникам. До складу гостей після травми зап'ястя тріумфально повернувся Джейсон Тейтум, який став найрезультативнішим гравцем матчу, набравши 36 очок (10 з 22 з гри, де 4 з 10 – триочкові, а 12 з 12 – зі штрафних), зробивши дев'ять підбирань і віддавши три результативні передачі. Попри це Селтікс поступились двома очками і дозволили супернику відродити інтригу.

Цікаво, що Тейтум своєю результативністю перевершив результат члена Залу слави Джона Хавлічека і посів друге місце в історії Бостона за кількістю матчів у плей-офф із 30 і більше очками – у нього тепер 31 така гра. Перше місце залишається за легендарним Ларрі Бердом, у якого 43 подібні матчі.

Вдалося скористатися перевагою власного майданчика і Мілуокі, який здобув першу за три матчі перемогу над Індіаною. І як здобув! Бакс буквально розірвали суперника.

Найрезультативнішим гравцем матчу став грецький важкий форвард господарів Янніс Адетокунбо, якому вдалося оформити дабл-дабл – 37 очок і 12 підбирань, а також шість асистів. 37 очок набрав і його одноклубник – атакувальний захисник Гарі Трент-молодший, який додав до свого доробку три підбирання. В Індіани найкращим став камерунський бігмен Паскаль Сіакам – 28 очок, п'ять підбирань і два результативні паси.

У ще одному матчі Міннесота та Лейкерс вирішували, хто поведе у серії, в якій після двох зустрічей був паритет. Тривалий час жодна з команд не могла відірватися більше, ніж на 8 очок. Лише на останніх хвилинах "вовки" заробили двозначну перевагу над суперником, яка протрималася до фінальної сирени.

Найрезультативнішим гравцем матчу став легкий форвард каліфорнійців Леброн Джеймс, який оформив дабл-дабл – у його доробку 38 очок, 10 підбирань та 4 асисти. Словенський розігруючий захисник Лейкерс Лука Дончіч набрав 17 очок, зробив сім підбирань та вісім результативних передач. У переможців "вибухнув" Джейден МакДеніелс з 30 балами. Ще в одного представника Тімбервулвз – атакувального захисника Ентоні Едвардса 29 очок, вісім підбирань та вісім асистів. Український центровий Лейкерс Олексій Лень з'явився на майданчику на 38 секунд, результативними діями не відзначився.