У ніч на 14 квітня в регулярній першості НБА було зіграно 15 матчів. У двох із них участь взяли українці – Олексій Лень та Святослав Михайлюк.

Український центровий Олексій Лень отримав місце у старті Лос-Анджелес Лейкерс у матчі проти Портленда. Команда ЛеБрона та Дончіча вже гарантувала собі участь у плей-офф, тому в останній грі регулярки могла дозволити виставити резерв. Лень за 14 хвилин на майданчику набрав 4 очки (2/4 двоочкові, 0/1 триочкові), зробив 2 підбирання, 1 асист та поставив 1 блокшот. При цьому Олексій здійснив 3 втрати та 6 фолів.

Михайлюк набрав рекордну кількість очок у матчі НБА – команда українця зазнала нищівного погрому

В іншого українця, Святослава Михайлюка, індивідуально вийшло краще. Попри те, що він вийшов на заміну, Михайлюк відіграв 39 хвилин. За цей час він набрав 14 очок (1/3 двоочкові, 4/6 триочкові), зробив 4 підбирання, 4 асисти та поставив 1 блокшот. У пасиві ж лише одна втрата.

Матчем вечора стала зустріч Голден Стейт Ворріорз та Лос-Анджелес Кліпперс. Перемогу з різницею в 5 очок святкували Кліпперс, а гравцем зустрічі став Джеймс Харден, який набрав 39 очок. У Голден Стейт лідером за очками став Стеф Каррі (36), ще двоє перетнули межу в 30 очок: Кавай Леонард (33) та Джиммі Батлер (30).

НБА. Регулярний чемпіонат

Філадельфія – Чикаго – 102:122 (29:29, 27:20, 19:37, 27:36)

Мілуокі – Детройт – 140:133 (43:25, 28:30, 27:37, 25:31, 17:10)

Маямі – Вашингтон – 118:119 (28:30, 32:36, 26:28, 32:25)

Портленд – Лос-Анджелес Лейкерс 109:81 (29:25, 29:18, 31:18, 20:20)

Міннесота – Юта Джаз 116:105 (30:24, 20:25, 40:28, 26:28)

Голден Стейт – Лос-Анджелес Кліпперс 119:124 (33:25, 25:35, 24:23, 29:28)

Мемфіс – Даллас 132:97 (38:28, 29:26, 37:21, 28:22)

Бостон – Шарлотт 93:86 (33:15, 21:28, 15:25, 24:18)

Атланта – Орландо 117:105 (31:24, 27:22, 34:38, 25:21)

Х'юстон – Денвер 111:126 (23:36, 29:29, 19:37, 40:24)

Сан-Антоніо – Торонто 125:118 (32:37, 22:37, 39:21, 32:23)

Сакраменто – Фінікс 109:98 (33:25, 24:29, 29:21, 23:23)

Нью-Орлеан – Оклахома 100:115 (19:38, 30:26, 23:26, 28:25)

Бруклін – Нью-Йорк 105:113 (37:38, 29:24, 17:27, 22:24)

Клівленд – Індіана 118:126 (32:26, 29:18, 24:23, 20:38, 13:21)