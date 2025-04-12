Два місяці тому українець вільним агентом підписав мінімальний контракт з "озерними". Леня випустили у 9 матчах, але він виглядав дуже посередньо – 2 очки, 3,2 підбирання та 0,8 передач за 12,1 хвилину в середньому на паркеті. У останніх 11 зустрічах бігмен безвилазно сидитьна лаві запасних.

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Лейкерс на тлі кризи з центровими виписали двосторонній контракт Трею Джемісону. 25-річний американець також не хапає зірок з неба, але отримує бодай якісь крихти ігрового часу. Нещодавно каліфорнійці математично гарантували собі постсезон, і Джемісон радісно написав у соцмережах: "Мамо, я йду у плей-офф!".

Таке щастя Трею світить лише в разі переведення на повноцінний контракт. Ростер Лейкерс наразі заповнений, тому для заміни треба когось приносити у жертву. Саме Леня називають "фаворитом" на відрахування, якщо "озерні" все ж наважаться змінювати склад перед плей-офф.