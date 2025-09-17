Український центровий Олексій Лень сезон 2025/26 розпочне у розташуванні клубу Нью-Йорк Нікс, повідомила агенція Sports International Group.

Баварія уклала контракт з форвардом баскетбольної збірної України U-20

Лень виступатиме у складі 2-разових чемпіонів НБА (19970 та 1973) під 27-м ігровим номером.

Попередній сезон-2024/25 Лень розпочав у Сакраменто, де провів 36 поєдинків регулярного сезону НБА. У середньому Олексій набирав 1,4 очка, робив 1,8 підбирання та 0,8 передачі.

Перед завершенням дедлайну обмінів українець став гравцем Лос-Анджелес Лейкерс, за який провів 10 матчів, набирав 2,2 очка, робив 3,0 підбирання та 1,0 передачу.

Загалом на рахунку Леня 12 сезонів у НБА.

"Неприємно, коли обіцяють, а в останній момент зістрибують": Багатскіс розкрив деталі неприїзду Михайлюка та Леня