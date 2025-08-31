Шарль Леклер прокоментував епізод на 53-му колі Гран-прі Нідерландів, коли зіткнувся з Кімі Антонеллі та змушений був зійти з дистанції.

Шумахер розніс Хемілтона через критику Феррарі: "Машина підходить Леклеру, а йому – ні"

"Я думаю, на такій трасі трапляються помилки. Щоб зробити обгін, потрібно бути різким та агресивним. І саме це я робив проти Джорджа. Саме це Кімі намагався зробити зі мною. Але я думаю, що він, мабуть, неправильно оцінив ситуацію. Я маю на увазі, він фактично зіпсував мені гонку, тому це прикро, але так воно і є", – цитує Леклера racingnews365.

Нагадаємо, що Антонеллі виїхав із піт-лейн на холодних шинах і у третьому повороті зачепив болід монегаска, розвернувши його та пошкодивши машину. Італієць отримав 10-секундний штраф. Водночас сам Леклер залишається під слідством за інший інцидент — зіткнення з Джорджем Расселом на 32-му колі, коли у боротьбі за позицію він торкнувся боліда британця.

Формула 1: перемога Піастрі, подіум Аджара, сенсаційний схід з траси Норріса, Хемілтона та Леклера