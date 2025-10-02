Шарль Леклер з оптимізмом дивиться на прийдешній Гран-прі Сінгапуру. Після невдалого етапу в Баку, де Феррарі обмежилася лише восьмим і дев’ятим місцями та втратила другу сходинку в Кубку конструкторів на користь Мерседеса, монегаск упевнений – спека на міській трасі Марина-Бей може стати перевагою для Скудерії.

"Будуть спекотні умови – це точно. Я думаю, наша машина сильно страждає, коли холодно, і ми бачили, що Мерседес тоді виступає дуже і дуже сильно. У кваліфікації Гран-прі Азербайджану це була одна з небагатьох машин, яка змогла змусити середні шини працювати в Q3, разом із Вільямсом. Обидві ці команди дуже сильні в холодних умовах, ми ж сильніші у спекотних. Сподіваюся, що Сінгапур може дати нам шанс поборотися", – цитує Леклера racingnews365.

Феррарі залишається єдиною командою з топ-4, яка ще не вигравала перегони цього сезону. Тим часом Мерседес скористався слабкістю суперника: Джордж Рассел у Баку, попри хворобу, фінішував другим, а Кімі Антонеллі став четвертим. У Ред Булл свій темп підтвердив Макс Ферстаппен, здобувши четверту перемогу року, тоді як Юкі Цунода оформив найкращий результат після переходу з Рейсінг Буллз – шосте місце.

