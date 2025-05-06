"Я знав, що Льюїс їхав на мідіумі. Тож йому було б трохи важче доїхати до кінця, ніж мені, тому ми повинні були подбати про шини. Але я також розумію, що він хотів спробувати зробити щось інше, тож я ціную це.

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Я маю на увазі, що на його місці зробив би те ж саме, спробував би бути трохи агресивнішим на мідіумі. Тож я не тримаю на Льюїса зла. Нам потрібно працювати краще, це точно. Недільний день в Маямі не був ідеальним і був далеким від максимізації нашого потенціалу, але ми повинні перегрупуватися як команда і стати кращими.

Я просто думаю, що нам, можливо, варто було б обговорити це трохи більше, перш ніж робити радіообмін. Очевидно, що він намагався їхати до кінця на цих шинах, а я намагався добре попрацювати на своїх, і тут все складно. Я не очікував, що Сайнс буде так близько. Все це трохи ускладнило ситуацію, але, знову ж таки, я думаю, що нам є над чим попрацювати. Як я вже казав, нам потрібно зробити крок уперед, і ми повинні бути достатньо сильними, щоб щоразу, коли ми опиняємося в подібних ситуаціях, ми діяли краще.

Я думаю, що ми будемо цілком згодні з тим, що це був не той день, якого ми хотіли, і хоча темп не той, я не думаю, що сталося якесь диво. Якби все пройшло ідеально, можливо, ми б фінішували перед Кімі, але це все", – цитує Леклера Motorsport.

Нагадаємо, у другій половині Гран-прі Маямі між пілотами й командою стався конфлікт: Хемілтон просив Леклера якнайшвидше його пропустити, однак у команди зайняло декілька кіл, щоб ухвалити рішення і донести інформацію до Шарля.

Після шести етапів Формули-1 сезону-2025 Леклер у загальному заліку з 53-ма очками йде п'ятим, а Хемілтон сьомим (41 пункт). У Кубку конструкторів Ферарі четверта і відстає від лідера – Макларен – на 152 бали.

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