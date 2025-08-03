"У машині в мене не було всієї інформації. Тепер вона є, і ми дізналися, що з 40-го кола в нас були проблеми з шасі. Після цього я був просто пасажиром – не міг нічого вдіяти. Я думав, що проблема виникла через певне рішення команди, але це не так.

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Розчарування й злість залишаються, бо в нас був єдиний шанс перемогти цього року – і це був саме сьогоднішній день. Я дуже розчарований", – цитує Леклера Ferrari News.

Нагадаємо, Шарль стартував з поул-позиції завдяки перемозі в кваліфікації, але в підсумку опустився на четверте місце. На п'єдесталі ж розмістились гонщики Макларена Ландо Норріс та Оскар Піастрі (1 та 2 місця) і перегонник Мерседес Джордж Расселл.

️| Charles Leclerc:



“I didn’t have all the info in the car. Now I do, and we had a problem with the chassis from lap 40. From then on I was a passenger — I couldn’t do anything.”



“I thought the problem was a choice they made — but it isn’t the case.”



“Disappointment and… — Ferrari News (@FanaticsFerrari) August 3, 2025

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