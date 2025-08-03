Леклер пояснив, чому не потрапив на п'єдестал Гран-Прі Формули 1 попри поул у кваліфікації
Пілот Феррарі Шарль Леклер прокоментував четверту позицію на Гран-Прі Формули 1 в Угорщині.
"У машині в мене не було всієї інформації. Тепер вона є, і ми дізналися, що з 40-го кола в нас були проблеми з шасі. Після цього я був просто пасажиром – не міг нічого вдіяти. Я думав, що проблема виникла через певне рішення команди, але це не так.
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Розчарування й злість залишаються, бо в нас був єдиний шанс перемогти цього року – і це був саме сьогоднішній день. Я дуже розчарований", – цитує Леклера Ferrari News.
Нагадаємо, Шарль стартував з поул-позиції завдяки перемозі в кваліфікації, але в підсумку опустився на четверте місце. На п'єдесталі ж розмістились гонщики Макларена Ландо Норріс та Оскар Піастрі (1 та 2 місця) і перегонник Мерседес Джордж Расселл.
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