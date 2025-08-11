Пілот Скудерії Шарль Леклер поділився очікуваннями від другої половини сезону в королівських автоперегонах.

"У Кубку конструкторів краще фінішувати другими, аніж третіми. Друга позиція – це максимум.

Однак хотілося б повернутися до перемог у гонках, ми ще не перемагали у сезоні.

Не думаю, що до кінця року залишилася траса, де ми будемо швидші за Макларен. Ред Булл має злети і спади, Мерседес так само нестабільний, як і Феррарі. Тільки Макларен скрізь швидкий.

Не залишилося траси, де Феррарі буде фаворитом, але хотілося б побачити якісь сюрпризи", – цитує Леклера Motorsport.

Нагадаємо, у загальному заліку пілотів Шарль після 14 етапів посідає 5-ту сходинку, маючи у своєму доробку 151 очко.

У Кубку конструкторів Феррарі йде на другому місці (260 балів). Лідирує з велетенським відривом Макларен (559 пунктів), а замикає топ-3 Мерседес (236 очок).

