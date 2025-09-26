Вікторія Ткачук та Владислав Сіренко були у стосунках три з половиною роки.

Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук в Instagram зізналася, що розрив стосунків з боксером Владиславом Сіренком (22-1, 19 КО), який виступає у надважкій вазі, стався з багатьох причин.

"Життя цікава штука. Є дещо чим хочу поділитися. Ми з Владом більше не разом.

Три з половиною роки складних та одночасно класних відносин. Ці стосунки були публічні тому, з поваги до минулого не хочу просто тихо все видалити, ніби нічого і не сталося.

Так відбулося через багато різних причин та я закриваю цю сторінку свого життя назавжди – з вдячністю та повагою! Дякую за досвід! Ми рухаємося далі, та вже окремо", – написала Ткачук.

30-річна Вікторія Ткачук є багаторазовою чемпіонкою та призеркою національних першостей у спринтерських дисциплінах, рекордсменкою України з естафетного бігу 4×400 метрів у приміщенні, учасницею Літніх Олімпійських ігор (2016 та 2020).

