Українська бігунка Анна Рижикова підтримала легкоатлетку Марину Бех-Романчук після її дискваліфікації та призупинення карʼєри.

Бех-Романчук зробила пост у Instagram щодо свого покарання. Бронзова призерка Олімпіади-2012 Анна Рижикова залишила коментар під дописом спортсменки.

Бех-Романчук отримала офіційну дискваліфікацію за допінг – українку визнано винною

"Шкода, що спортивна сторінка так закінчиться. Але життя має ще багато прекрасних граней і ти знаєш, що все буде добре", – написала Анна.

Також свої коментарі під постом Марини залишили Дарʼя Білодід, Ірина Геращенко та Анжеліка Терлюга.

Нагадаємо, 19 серпня Athletics Integrity Unit дискваліфікував Бех-Романчук на 4 роки за порушення антидопінгових правил. Причиною покарання вказано наявність забороненої речовини (тестостерону) в організмі. Після повідомлення про дискваліфікацію легкоатлетка оголосила про призупинення спортивної кар'єри.

Національна федерація дала оцінку дискваліфікації Бех-Романчук за допінг