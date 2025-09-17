Як повідомляє Суспільне Харків, українські військові взяли у полон легкоатлета з Кенії. Полоненого звуть Еванс, інші його дані не розголошують.

"Його спортивний агент запропонував йому та ще трьом кенійцям туристичну поїздку до Санкт-Петербурга, яку фінансувала РФ. Під кінець подорожі людина, яка супроводжувала групу, запропонувала іноземцям залишитись у РФ та працевлаштуватись. Підписавши папери, написані російською мовою, сам того не знаючи, як запевняє полонений, він став російським військовим.

Прибувши до військового табору та зрозумівши, що має бути військовим, Еванс спробував відмовитись від запропонованої роботи, та йому сказали, що він вже підписав контракт і нічого не можна змінити, але якщо він відмовиться виконувати завдання – його розстріляють.

Полонений розповів, що навчання тривало тиждень, за цей час йому показали, як поводитись з автоматом. Його командири та інструктори не знали англійської, тож зазвичай тягнули його за руки або штовхали, щоб він виконував те, що вони хочуть. Втім в його підрозділі також було кілька іноземців", – цитує джерело представника 57 бригади.

Кенійцю вдалося втекти дорогою на своє перше бойове завдання. Зазначається, що він дві доби блукав лісами неподалік Вовчанська, оскільки планував здатися в полон українським військам. Легкоатлет просить не обмінювати його, бо впевнений, що на нього чекає смерть.

