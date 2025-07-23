Український метальник диска Михайло Брудін став бронзовим призером літньої Універсіади, яка проходить в Німеччині.

22 липня троє українських спортсменів брали участь у фіналах змагань з легкої атлетики. Михайло Брудін представляв Україну в чоловічому метанні диска, Діана Мирошніченко у стрибках у довжину і Діана Гончаренко у бігу на 100 м.

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Брудін посів третє місце на змаганнях, метнувши диск на 60.71 м. Цей результат став другим найкращим в кар'єрі українця. Особистим рекордом Михайла є 61.33 м, який він поставив на змаганнях в Іспанії у липні 2023 року. Переможцем літньої Універсіади став німець Міка Сосна, який метнув диск на 64, 26 м.

Діана Мирошніченко посіла 9-те місце у стрибках у висоту, показавши результат 6, 16 м. Діана Гончаренко фінішувала 12-ю в бігу на 100 м з часом 11.75 с.

Додамо, що Михайло Брудін здобув першу медаль для України на літній Універсіаді-2025 у легкій атлетиці. Загалом "синьо-жовті" здобули десять нагород – три золота, три срібла й чотири бронзи.

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