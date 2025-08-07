Американець не зміг виграти два останні свої бої (нокаут від Дюбуа і нічия з Енді Руїсом), але свято переконаний, що створить проблеми абсолютному чемпіону.

"Я впевнений, що легко зможу побити Усика. Мені потрібно нормально потренуватися та провести належний табір, щоб перемогти його. Я б "переїхав" Усика. Він матиме величезні проблеми. Він завжди має труднощі з хлопцями, які опускають голову і просто хочуть бійки", – цитує 37-річного Міллера The Ring.

Кар'єра американця сповнена абсурду і скандалів. Його кілька разів піймали на допінгу, зокрема, у 2019 році перед поєдинком за три пояси із тодішнім чемпіоном Ентоні Джошуа. Міллер відсидів 3,5 роки дискваліфікації, але в січні 2024-го загримів до в'язниці. "Великий малюк" зі спільницею вирішили побити працівника автосалону та вкрасти пікап, але їх швидко піймали завдяки трекеру, що стояв у машині.

