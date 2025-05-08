Триразовий чемпіон НБА Байрон Скотт отримав звинувачення на свою адресу, повідомляє ESPN.

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Неназвана жінка ще у 2022 році подала до суду на колишнього баскетболіста, заявляючи, що той намагався її спокусити, коли їй було 15 років.

Справа кілька років розглядалась інкогніто за клопотанням адвокатів 64-річного Скотта, але 1 травня стала суспільно відомою. Жертва стверджує, що у 1987 році вона "зазнала сексуальних домагань з боку Скотта в зачиненій комірчині в спортзалі". На той час позивачці було 15 років, а баскетболісту – 26.

Представники Скотта заявили, що екс-гравець Лейкерс не заперечує, що мав статевий контакт з позивачкою, але тоді вона сказала йому, що повнолітня.

Додамо, що Байрон Скотт виграв НБА у складі Лос-Анджелеса тричі: у 1985, 1987 та 1988 роках. Після успішної ігрової кар'єри він став тренером.

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