Флойд Мейвезер та Майк Тайсон зійдуться у виставковому поєдинку.

Екс-чемпіон світу у пʼяти вагових категоріях Флойд Мейвезер та колишній абсолютний чемпіон надважкого дивізіону Майк Тайсон підписали угоду про бій, повідомляє CSI Sports.

Два легендарних боксери мають зійтися на ринзі навесні 2026 року – точна дата та місце проведення поєдинку будуть визначені згодом. Транслятором бою буде CSI Sports/Fight Sports.

Мейзевер, якому 48 років, свою професійну кар’єру завершив у 2017 році, після цього провів вже вісім виставкових боїв.

59-річний Майк Тайсон не боксує на профіринзі з 2005 року. Восени 2024 року він у першому своєму виставковому поєдинку програв відеоблогеру Джейку Полу одностайним рішенням суддів.

