Брукс, який свого часу тренував чемпіонів світу з боксу у важкій вазі Евандера Холіфілда, Майка Тайсона, а також Віталія та Володимира Кличків помер після тривалої боротьби з раком. Про це повідомив промоутер Лу ДіБелла. Томмі Бруксу був 71 рік.

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Брукс працював з Холіфілдом, коли той став абсолютним чемпіоном світу у першій важкій вазі та завоював чемпіонські пояси за версіями WBA, WBC та IBF у важкій вазі. З 1998 по 2001 рік тренер працював з Майком Тайсоном. Їхній тандем розпався напередодні програшу "Залізного Майка" Ленноксу Льюїсу у поєдинку за титули WBC та IBF.

Пізніше Томмі Брукс був наставником братів Кличків та інших відомих боксерів, зокрема екс-претендента на титул чемпіона світу у важкій вазі Майкла Гранта.

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