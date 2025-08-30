"Я хотів побачити Йокіча наживо. Я не експерт, але мені подобається спостерігати за гравцями, які грають по-іншому, як-от Йокіч. Він може забивати, він може робити чудові паси та підбирати м'ячі. Він просто геній", – сказав хокеїст.

Титулований український клуб збирається грати в чемпіонаті Румунії з хокею

Також Яромир розповів, що часто тренувався з гравцями НБА під час своїх виступів у НХЛ.

"Були часи, коли я добре кидав! Коли я грав за Рейнджерс, ми зустрічалися з баскетболістами Нікс у тренувальному центрі. І я ходив кидати в кошик після кожного тренування. Я любив кидати. Але точно не грати, там треба бігати, а це не є моїм хобі.

Слем-данки? У мене маленький стрибок і важкі сідниці, мені ніколи не вдавалося цього зробити. Я був радий, що торкнувся сітки у стрибку", – наводить слова Ягра Idnes.cz.

53-річний Яромир Ягр наразі виступає за чеський клуб Кладно. Минулого року Яромир заявив, що сезон 2024/25 стане для нього останнім. Впродовж своєї кар'єри чех двічі вигравав Кубок Стенлі, він посідає друге місце в списку гравців за кількістю очок в регулярному чемпіонаті НХЛ.

"Трамп опустився на саме дно": легенда НХЛ розкритикував президента США за вихваляння Путіна