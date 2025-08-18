"Я ніколи не забуду у своєму житті, що 15 серпня 2025 року американські солдати розстелили червоний килим для найбільшого злочинця двадцять першого століття. І на тому килимі президент США Трамп з посмішкою аплодував злочинцю, потиснув йому руку і пройшовся разом з ним по червоній від крові доріжці.

Дружина Усика назвала єдину людину в США, яка не побоялась Путіна – сказала всю правду в очі диктатору

Україна не зацікавлена в захопленні чужої території. Навіть території РФ, яка на неї напала. Той, хто зараз тисне на Україну, щоб вона віддала агресору свої території, може почати з себе і віддати Росії частину своєї країни", – написав в X культовий голкіпер НХЛ Домінік Гашек.

Додамо, що чеський екс-хокеїст наприкінці своєї професійної кар'єри виступав у Росії за московський Спартак. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гашек розірвав усі зв'язки з країною-терористкою та активно підтримує нашу державу.

I will never forget in my life that on August 15, 2025, American soldiers rolled out the red carpet for the greatest criminal of the 21st century. And on that carpet, the US President applauded the criminal with a smile, shook his hand, and walked along the carpet with him. pic.twitter.com/RGR7zDt4Gu — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 17, 2025

This is Ukraine. Ukraine has no interest in taking territory from anyone. Not even from Russia, which invaded it. Anyone who today and tomorrow will pressure Ukraine to give Russia part of its territory can start with themselves and give Russia part of their country. pic.twitter.com/rRwZP2QwTD — Dominik Hasek (@hasek_dominik) August 18, 2025

Харлан відверто прокоментувала зустріч Трампа і Путіна: "Світ з'їхав з глузду"