Легендарний воротар НХЛ розніс Трампа за поступки Путіну: "Може почати з себе і віддати Росії частину власної країни"
Чеський екс-хокеїст Домінік Гашек поділився думками після ганебного прийому в США кремлівського диктатора Путіна.
"Я ніколи не забуду у своєму житті, що 15 серпня 2025 року американські солдати розстелили червоний килим для найбільшого злочинця двадцять першого століття. І на тому килимі президент США Трамп з посмішкою аплодував злочинцю, потиснув йому руку і пройшовся разом з ним по червоній від крові доріжці.
Україна не зацікавлена в захопленні чужої території. Навіть території РФ, яка на неї напала. Той, хто зараз тисне на Україну, щоб вона віддала агресору свої території, може почати з себе і віддати Росії частину своєї країни", – написав в X культовий голкіпер НХЛ Домінік Гашек.
Додамо, що чеський екс-хокеїст наприкінці своєї професійної кар'єри виступав у Росії за московський Спартак. Але після повномасштабного вторгнення РФ в Україну Гашек розірвав усі зв'язки з країною-терористкою та активно підтримує нашу державу.
