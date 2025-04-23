Колишній спортсмен перебуває під підозрою у справі про зникнення 4 людей у жовтні 2002 року, інформує A Bola з посиланням на Noticias Uno. Троє колишніх членів воєнізованих формувань нібито впізнали переможця Вуельти-1987 як головного замовника злочину.

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"Лучо Еррера запропонував мені випити і дав два конверти. В одному з них були фотографії чотирьох людей. Лучо сказав, що це партизани, які мають намір його викрасти. В іншому конверті було 40 мільйонів колумбійських песо [близько восьми тисяч євро]. Він запитав нас, чи хочемо ми купити зброю та мотоцикли.

Люди, яких ми затримали, жили неподалік його будинку. Це сталося дорогою з Новільєроса в Агадиту. Ми перерізаємо їм горло, а потім розрізаємо на шматки", – один з виконавців поділився жахливими подробицями злочину.

Еррера стверджував, що жертви були партизанами, але бойовики підозрюють, що насправді ці люди просто цікавилися землями колишнього велогонщика. Щодо 63-річного Лучо розпочато офіційне розслідування.