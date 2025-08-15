Легендарний тренер НБА зберіг посаду лише заради Стефа Каррі
Наставник Голден Стейт Ворріорз Стів Керр зізнався, що залишився головним тренером команди лише завдяки Стефу Каррі.
"Я добре усвідомлюю, що причина, чому я все ще тут, полягає в тому, що Стеф Каррі все ще тут. І я не применшую, я просто кажу правду. Грегг Попович – один з моїх найкращих друзів і наставників, і щоразу, коли ми сідаємо вечеряти, він піднімає свій келих вина і каже: "За Тіма Данкана". І всі піднімають тост за Тіма Данкана.
Мені це подобається, бо це щиро, і він, по суті, каже нам, що єдина причина, чому я (і ми всі) тут, полягає в тому, що ми виграли лотерею драфту, ми отримали Тіма Данкана. Інші люди такого не роблять. Ось що я відчуваю щодо Стефа", – розповів Керр на подкасті "Glue Guys Podcast".
Нагадаємо, Стів Керр очолив Голден Стейт Ворріорз перед стартом сезону 2014/15. Стеф Каррі опинився у складі "воїнів" в результаті драфту НБА ще в 2009 році. Разом вони привели Ворріорз до чотирьох чемпіонських титулів за шість виходів до фіналу НБА.
