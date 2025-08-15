"Я добре усвідомлюю, що причина, чому я все ще тут, полягає в тому, що Стеф Каррі все ще тут. І я не применшую, я просто кажу правду. Грегг Попович – один з моїх найкращих друзів і наставників, і щоразу, коли ми сідаємо вечеряти, він піднімає свій келих вина і каже: "За Тіма Данкана". І всі піднімають тост за Тіма Данкана.

Мені це подобається, бо це щиро, і він, по суті, каже нам, що єдина причина, чому я (і ми всі) тут, полягає в тому, що ми виграли лотерею драфту, ми отримали Тіма Данкана. Інші люди такого не роблять. Ось що я відчуваю щодо Стефа", – розповів Керр на подкасті "Glue Guys Podcast".

Нагадаємо, Стів Керр очолив Голден Стейт Ворріорз перед стартом сезону 2014/15. Стеф Каррі опинився у складі "воїнів" в результаті драфту НБА ще в 2009 році. Разом вони привели Ворріорз до чотирьох чемпіонських титулів за шість виходів до фіналу НБА.

