76-річний Грегг Поповіч більше не буде тренувати Сан-Антоніо, повідомляє офіційний сайт НБА.

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Легендарний наставник змушений завершити кар'єру тренера через проблеми зі здоров'ям. У листопаді 2024-го він переніс інсульт і з того часу не з'являвся на матчах команди в НБА. Попри це американець залишиться працювати в Сан-Антоніо – тепер він обійматиме посаду президента клубу.

Грегг залишить Сан-Антоніо після 29 років роботи в команді (працював головним тренером "шпор" з 1996 року). За цей час він 5 разів приводив команду до чемпіонства і став рекордсменом НБА за кількістю виграних матчів (1422). Поповіч є членом Залу баскетбольної слави.

Новим тренером Сан-Антоніо призначили Мітча Джонсона. Він став 19-м наставником в історії клубу. 38-річний фахівець приєднався до Сперс у 2016-му в ролі асистента тренера Остін Сперс, фарм-клубу Сан-Антоніо в G-Лізі. Він допоміг команді здобути чемпіонство у 2018 році. Останні шість сезонів Джонсон був одним з асистентів Поповіча.

У листопаді 2024 року Мітч взяв на себе керівництво командою після того, як Поповіч переніс інсульт (Грегг був присутній на тренерській лаві лише у п'яти іграх). За Джонсона "шпори" провели 77 матчів, з яких 32 завершилися перемогою. Команда не змогла потрапити у плей-офф, фінішувавши у регулярному чемпіонаті лише 13-ю у Східній конференції.