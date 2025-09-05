Американець Тедді Атлас, легендарний колишній наставник Майка Тайсона, пояснив, чому чинному абсолютному чемпіону світу у надважкому дивізіоні Олександру Усику (24-0, 15 КО) варто поставити крапку у своїй кар’єрі.

Повернення Усика на ринг до 2026 року викликає сумніви у Великій Британії

"Я бачив забагато сумних кінцівок, Усик має піти на пенсію… Я бачив забагато сумних кінцівок. Я бачив Мухаммеда Алі. Я бачив інших хлопців, яких менше хвалять, але це було не менш жахливо спостерігати.

Я хочу побачити щасливий кінець цього чудового фільму. Цей фільм з Усиком надихнув стільки людей у всьому, окрім боксу, тому саме цього я хочу. Я знаю, що не отримаю цього. Я знаю це. Я не кажу, що він повинен це зробити. Я не кажу, що він не повинен продовжувати. Він все ще у розквіті сил з усякого погляду. Я все це розумію. Я просто розумію, що цей бізнес – один із найбезжальніших у світі", – цитує Атласа Seconds Out.

Нагадаємо, що 19 липня у Лондоні Усик нокаутував у п’ятому раунді Даніеля Дюбуа та вдруге став абсолютним чемпіоном хевівейту.

