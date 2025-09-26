50-річний бразилець Сандро Діас здійснив спуск із вигнутої стіни на висоті майже у 90 метрів – на рампу перетворилася стіна адміністративної будівлі у Порту-Алегрі.

Діас розвинув швидкість у 103,8 км/год. Це дозволило Сандро встановити рекорди у категорії "найвищого дропу у тимчасовому квотерпайпі" та "найбільшої швидкості у тимчасовому квотерпайпі".

Бразильський скейтбордист вів підготовку до цих рекордів з 2024 року. Він, зокрема, тренувався зі спеціальним навантаженням, аби витримати під час спуску перевантаження майже у 4g. Всього Сандро Діас зробив чотири спроби – усі були вдалими.

