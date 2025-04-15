Американська шахістка угорського походження Сюзан Полгар розповіла про своє захоплення українцем Василем Іванчуком

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"Про легендарного Іванчука мало говорять! У свої 56 років він все ще неймовірно активний. А на Reykjavik Open 2025 він виступає з рейтингом понад 2700. Іванчук не обирає турніри, щоб підвищити свій рейтинг. Він грає у відкритих змаганнях і протистоїть небезпечним гравцям, які значно молодші й годяться йому у діти або внуки", – написала Сюзан Полгар в Х.

В підсумку на турнірі в Рейк'явіку Іванчук посів почесне друге місце, поступившись лише іранцю Пархаму Магсудлу.

Додамо, що шаховий гросмейстер Василь Іванчук став відомим на увесь світ після фото, зробленого під час чемпіонату світу з бліцу в Нью-Йорку. Тоді українець не зміг пробитися в плей-офф турніру і болісно відреагував на поразку. Але він не опустив руки після прикрого програшу і продовжує доводити свій високий рівень.

Legend!



Not enough people are talking about the legendary Ivanchuk! At 56 years old, he is still incredibly active! And at Reykjavik Open 2025, he is performing over 2700!!



He does not pick and choose tournaments to benefit his rating. He plays in open tournaments and facing… pic.twitter.com/S1VDwWdnd2 — Susan Polgar (@SusanPolgar) April 15, 2025

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