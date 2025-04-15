Легендарний шахіст Іванчук повернувся і зайняв 2 місце на турнірі – його сльози у 2024 році облетіли весь світ
Гросмейстер Василь Іванчук продовжує вражати своїм рівнем гри у шахи навіть в 56 років.
Американська шахістка угорського походження Сюзан Полгар розповіла про своє захоплення українцем Василем Іванчуком
П'ять нових видів спорту, гендерна революція і більше медалей: МОК оприлюднив головні зміни на Олімпійських іграх-2028
"Про легендарного Іванчука мало говорять! У свої 56 років він все ще неймовірно активний. А на Reykjavik Open 2025 він виступає з рейтингом понад 2700. Іванчук не обирає турніри, щоб підвищити свій рейтинг. Він грає у відкритих змаганнях і протистоїть небезпечним гравцям, які значно молодші й годяться йому у діти або внуки", – написала Сюзан Полгар в Х.
В підсумку на турнірі в Рейк'явіку Іванчук посів почесне друге місце, поступившись лише іранцю Пархаму Магсудлу.
Додамо, що шаховий гросмейстер Василь Іванчук став відомим на увесь світ після фото, зробленого під час чемпіонату світу з бліцу в Нью-Йорку. Тоді українець не зміг пробитися в плей-офф турніру і болісно відреагував на поразку. Але він не опустив руки після прикрого програшу і продовжує доводити свій високий рівень.
Юний український каратист після дебютної медалі відмовився ділити п'єдестал з росіянином – потужні кадри