Легендарний Рой Джонс розповів, хто має стати наступним суперником Усика: "Ніхто особливо не виділяється"
Колишній американський боксер Рой Джонс висловився про майбутнє українського важковаговика Олександра Усика.
"Я вважаю, Усик вибере того суперника, який буде на ходу. Зараз багато класних боксерів, ніхто особливо не виділяється. Він чекає на наступного, хто виділиться.
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Зараз Паркер на ходу. І я б хотів, щоб саме Джозеф став наступним суперником Олександра", – сказав Джонс у коментарі talkSPORT.
Нагадаємо, всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Натомість українець хотів би зібрати у своїй колекції всі пояси й прагне боксувати з Даніелем Дюбуа, якому свого часу "передав" пояс IBF. Петицію про відтермінування бою з Паркером команда Усика напередодні відправила в офіс WBO.
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