"Я вважаю, Усик вибере того суперника, який буде на ходу. Зараз багато класних боксерів, ніхто особливо не виділяється. Він чекає на наступного, хто виділиться.

Усик – Дюбуа: WBO офіційно отримала петицію про надання українцю шансу на повернення абсолюта

Зараз Паркер на ходу. І я б хотів, щоб саме Джозеф став наступним суперником Олександра", – сказав Джонс у коментарі talkSPORT.

Нагадаємо, всесвітня боксерська організація (WBO) офіційно зобов'язала Олександра Усика провести захист титулу проти Джозефа Паркера. Натомість українець хотів би зібрати у своїй колекції всі пояси й прагне боксувати з Даніелем Дюбуа, якому свого часу "передав" пояс IBF. Петицію про відтермінування бою з Паркером команда Усика напередодні відправила в офіс WBO.

Майк Тайсон здивував вибором трьох найкращих боксерів сучасності – шок для Усика та Ф'юрі