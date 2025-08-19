Португальський півзахисник Рікардінью оголосив про завершення кар'єри. Про це 39-річний футзаліст написав на своїй сторінці у соціальній мережі Instagram.

Нагадаємо, Рікардінью 6 разів визнавався кращим футзалістом планети (2010, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018). За свою кар'єру встиг пограти Бенфіку (Португалія), Нагою (Японія), ЦСКА (Росія), Інтер Мовістар (Іспанія), АССS (Франція), Пендекар (Індонезія), Рига (Латвія) та Екосіті Дженцано (Італія).

У доробку португальця 3 Ліги чемпіонів (2009/10, 2016/17, 2017/18) і 15 титулів національних чемпіонатів (6 в Іспанії, 5 у Португалії, 2 в Японії і по одному у Франції та Латвії). Також в його колекції 4 Кубки Португалії і 3 Суперкубки країни, по 3 Кубки і Суперкубки Іспанії + Королівський кубок.

За збірну Португалії він провів 188 матчів, в яких забив 142 голи. Разом з національною командою вигравав чемпіонат Європи у 2018-му році (ставши найкращим бомбардиром турніру), а також чемпіонат світу у 2021-му.