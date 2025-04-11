Хорватський фахівець Горан Іванішевіч домовився про майбутню співпрацю з грецьким тенісистом Стефаносом Ціціпасом, повідомляє Gazzetta.gr.

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За інформацією джерела, 53-річна легенда розпочне роботу з 8-ю ракеткою світу одразу після турніру Ролан Гаррос (завершиться 8 червня).

Зазначається, що співпраця з переможцем Вімлдону (2001) та володарем Кубка Девіса (2005) у складі збірної Хорватії стане великим кроком у кар'єрі Ціціпаса, адже Іванішевіч – тренер із величезним досвідом. Хорват працював із Маріном Чілічем, Томашем Бердихом, Мілошем Раонічем, а нещодавно припинив співпрацю з Новаком Джоковічем.

До слова, нині Ціціпас виступає на турнірі АТР в Монте-Карло, де успішно стартував на Мастерсі та має намір захистити свій титул. Його тренер, Дімітріс Хадзініколау, на турнірі відсутній, що викликало хвилю чуток про припинення співпраці між Ціціпасом і грецьким фахівцем.

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