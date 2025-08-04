Американський непереможний боксер Флойд Мейвезер висловився про найкращого на сьогодні боксера, який, на його думку, перевершує навіть абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні українця Олександра Усика.

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"Думаю, що Теренс Кроуфорд зараз найкращий боксер незалежно від вагової категорії. Приємно бачити його в такому становищі. Теренсе Кроуфорде, продовжуй бути таким самим крутим", – цитує Мейвезера Seconds Out.

Олександр Усик, нагадаємо, 19 липня в Лондоні на Вемблі нокаутом у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа і вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.

Непереможний Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зараз є чемпіоном WBA в першій середній вазі.

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