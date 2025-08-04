Легендарний Мейвезер назвав одного боксера сучасності, який кращий за Усика
Флойд Мейвезер зробив вибір на користь земляка Теренса Кроуфорда.
Американський непереможний боксер Флойд Мейвезер висловився про найкращого на сьогодні боксера, який, на його думку, перевершує навіть абсолютного чемпіона світу в надважкому дивізіоні українця Олександра Усика.
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"Думаю, що Теренс Кроуфорд зараз найкращий боксер незалежно від вагової категорії. Приємно бачити його в такому становищі. Теренсе Кроуфорде, продовжуй бути таким самим крутим", – цитує Мейвезера Seconds Out.
Олександр Усик, нагадаємо, 19 липня в Лондоні на Вемблі нокаутом у п'ятому раунді переміг британця Даніеля Дюбуа і вдруге в кар'єрі став абсолютним чемпіоном світу в надважкому дивізіоні.
Непереможний Теренс Кроуфорд (41-0, 31 КО) зараз є чемпіоном WBA в першій середній вазі.
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