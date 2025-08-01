Майк Тайсон заявив, що його зокрема можна вважати найкращим у світовому спорті.

Американський екс-боксер назвав двох найкращих спортсменів в історії. Майк Тайсон дивним чином згадав про себе.

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"Це (Майкл) Джордан і я. Я не егоїст... Запитайте весь світ, а не тільки одного мене. Запитайте десятьох, запитайте весь світ", – цитує Майка Тайсона Ringside24.

Тайсон, який у 2011 році був занесений до Міжнародної зали боксерської слави, є наймолодшим в історії чемпіоном світу у важкій вазі (20 років 144 дні) і наймолодшим абсолютним чемпіоном світу (21 рік).

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